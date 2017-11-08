В Баку жена убила мужа газовым баллоном – ФОТО + ПОДРОБНОСТИ

2017-11-08 16:12 | www.oxu.az | 3

23-летняя Тунзаля Велиева, убившая вчера своего 28-летнего супруга Назима Велиева, сказала, что действовала в рамках самообороны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, Т.Велиева, у которой двое детей в возрасте одного и двух лет, сказала, что муж избивал ее каждый день.

По словам женщины, она устала от выходок мужа, который каждый день приходил домой пьяным, но отметила, что не планировала убивать его:

«Он каждый день избивал и оскорблял меня. Вчера снова начал бить, я схватила вазу и ударила его по голове, он упал. Я испугалась, что он поднимется и убьет меня, поэтому схватила газовый баллон и стала бить его по голове».

При задержании Тунзали Велиевой выяснилось, что муж несколько дней назад избил ее стулом и сломал руку. У женщины также обнаружили телесные повреждения в области головы и челюсти.

Отметим, что по факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство). После предварительного расследования возможно переквалифицировать преступление как самооборона или убийство по неосторожности.

10:37

Стали известны некоторые подробности убийства, совершенного вчера в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, выходец из Западного Азербайджана, 28-летний Назим Велиев и 24-летняя жительница Гедабекского района Тунзаля Велиева поженились 4 года назад.

Супруги, у которых родилось двое детей, часто ссорились. Назим приходил домой пьяным и избивал супругу. Тунзаля жаловалась на него в полицию.

Вчера между Назимом и Тунзалей произошел очередной конфликт, и муж жестоко избил жену. Тунзаля схватила вазу и ударила его по голове. Увидев, что Назим встает, и опасаясь, что он убьет ее, женщина взяла маленький газовый баллон и добила мужа.

Сообщается, что за неделю до этого Назим избил Тунзалю стулом, и сломал ей руку, поэтому одна рука у нее была в гипсе.

По факту возбуждено уголовное дело, Тунзаля Велиева задержана.

08:41

В Сабунчинском районе Баку произошло жуткое убийство. Трагедия разыгралась между мужом Назимом Фахраддин оглы Велиевым и его женой, проживающими по адресу Абдулкарим Ализаде, 45.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе семейного конфликта жена нанесла удары топором по голове мужу. Велиев скончался от полученных травм.

Женщина (имя и фамилия не раскрываются) была задержана сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района. В прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120 УК Азербайджана (преднамеренное убийство).

Некоторые детали страшной трагедии известны. Во время инцидента Велиев был в нетрезвом состоянии. Сообщается, что конфликты в последнее время в семье возникали каждый день. Велиев, возвращаясь домой в пьяном виде, избивал свою жену. Покойный был рабочим. У них остались двое детей.

A.C.