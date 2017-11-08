Президент Азербайджана: «Месторождение Шахдениз будет функционировать еще как минимум 100 лет»

2017-11-08 17:50 | www.apa.az | 4

«В этом году подписано новое соглашение в связи с продлением «Контракта века». Это еще раз свидетельствует о том, что у нас очень большие и богатые природные ресурсы».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

«Когда мы строили нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан были силы, стремившиеся помешать нашей работе. Против нас велась клеветническая кампания, говорили, что будут проблемы с экологией. Несмотря на это, сегодня в Баку мы разбили парки на загрязненных в свое время местах. Говорили, что в Азербайджане нет нефти, не надо строить трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Но вот мы уже добываем нефть в течение 20 лет, начиная с 1997 года, совместно с консорциумом. Только консорциумом Азери-Чыраг-Гюнешли добыто более 460 миллионов тонн нефти. Но доказанных запасов больше. Сегодня стал реальностью проект «Шахдениз». Подтвержденные запасы нефти в Азербайджане на сегодня составляют 1,5 млрд. тонн, а прогноз запасов - 2 млрд. тонн. С блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до сих пор добыто 460 млн. тонн нефти. Касательно запасов природного газа в Азербайджане, то подтвержденные запасы газа оцениваются в 2,6 трлн. кубометров, прогноз составляет приблизительно 3-4 трлн. кубометров. Я хорошо помню, что в 1994 году, когда был подписан контракт, запасы Азери-Чираг-Гюнешли были подсчитаны на уровне 511 миллионов тонн. Более того, в то время я, будучи молодым сотрудником Государственной нефтяной компании, удивлялся, как они могли так точно это подсчитать – 511. Почему не 510, не 512, а 511? Конечно, это условная цифра. Однако сегодняшние подсчеты показывают, что запасы месторождений как минимум вдвое превышают этот показатель. Потому что 462 из условных 511 уже добыто. Посмотрите, сколько мы сможем добыть до 2050 года. Поэтому я уверен, что наши прогнозы подтвердятся. Потому что мы очень консервативно подходим к оценке существующих запасов. Месторождение Азери-Чыраг-Гюнешли будет работать как минимум до 2050 года. Месторождение Шахдениз будет действовать как минимум 100 лет. Очень большие перспективы у месторождений Умид, Бабек. Со следующего года Государственная нефтяная компания начнет активную работу на этих месторождениях».