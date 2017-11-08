В Стамбуле состоится заседание министров связи тюркоязычных государств

2017-11-08 18:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле состоится второе заседание министров связи и высоких технологий Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом говорится в сообщении распространенном на сайте Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В сообщении отмечается, что заседание министров состоится завтра 9 ноября.

Напомним, что первое заседание министров связи и высоких технологий Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялось 28-29 ноября 2016 года в Баку.

Отметим, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств, членом которого являются Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан, основан в 2009 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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