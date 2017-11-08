Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане достаточно нефти, пусть никто не беспокоится

2017-11-08 18:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Консорциум только на месторождении ”Азери-Чираг-Гюнешли” добыл 460 миллионов тонн нефти. Однако подтвержденные запасы еще больше.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

”Говорили, что в Азербайджане нефти нет, строить трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан не надо, это никогда себя не оправдает. Вместе с консорциумом мы с 1997 года в течение 20 лет добываем нефть. Как я отмечал, консорциум только с месторождения ”Азери-Чираг-Гюнешли” добыл 460 миллионов тонн нефти. Однако подтвержденные запасы еще больше. Продление контракта до 2050 года показывает, что у нас достаточно нефти, пусть никто не волнуется. Аналогичную же тему хотели связать с газом, опять недоброжелатели, силы, которые нас не любят, распространяли слухи о том, что в Азербайджане нет газа. Но сегодня проект ”Шах Дениз - 2” - реальность. Я должен отметить, что наши подтвержденные, уточненные запасы нефти составляют 1,5 миллиарда тонн, а прогнозы составляют два миллиарда тонн. Подтвержденные запасы газа составляют 2,6 триллиона кубометров, а прогнозы равны приблизительно 3-4 триллионам кубометров”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что разработка месторождения ”Азери-Чираг-Гюнешли” показывает, что Азербайджан всегда придерживается очень консервативных цифр.

”Я хорошо помню, что в 1994 году, когда был подписан контракт, запасы ”Азери-Чираг-Гюнешли” были подсчитаны на уровне 511 миллионов тонн. Более того, в то время я, будучи молодым сотрудником Государственной нефтяной компании удивлялся, как они могли так точно это подсчитать – 511. Почему не 510, не 512, а 511? Конечно, это условная цифра. Однако сегодняшние подсчеты показывают, что запасы месторождений как минимум вдвое превышают этот показатель. Потому что 462 из условных 511 уже добыто. Посмотрите, сколько мы сможем добыть до 2050 года. Поэтому я уверен, что наши прогнозы подтвердятся. Потому что мы очень консервативно подходим к оценке существующих запасов”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что месторождение ”Азери-Чираг-Гюнешли” будет работать минимум до 2050 года.

”Уверен, что месторождение ”Шах Дениз” после этого будет работать минимум 100 лет. В ближайшем будущем мы ждем добычи газа с месторождения "Абшерон". Очень большие перспективы у месторождений ”Умид”, ”Бабек”. Со следующего года Государственная нефтяная компания начнет активную работу на этих месторождениях. Ведутся определенные работы. Работы будут вестись в еще большем объеме”, - сказал Президент Ильхам Алиев.