Иран пригрозил Саудовской Аравии

2017-11-08 16:44 | www.oxu.az | 3

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани потребовал от Саудовской Аравии отказаться от антииранской политики, а также заявил, что ракетный обстрел хуситами Эр-Рияда стал акцией самообороны, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.co.il.

"Страны нашего региона должны помогать друг другу. Вы совершаете большую ошибку, отказываясь от нашей дружбы ради дружбы с Израилем и США. Это - стратегический просчет", - заявил президент ИРИ.

По словам политика, в то время как Иран борется с террористами в Ираке и Сирии, Израиль и США расхищают природные богатства этих государств.

"Они забирают вашу нефть, а взамен дают оружие, чтобы люди убивали друг друга", - сказал Роухани.

В ответ на заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана о том, что королевство оставляет за собой право ответа на иранскую агрессию, Роухани заявил, что никому не рекомендует заставлять Иран демонстрировать всю полноту его мощи.

Н.О.