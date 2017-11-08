Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нефть приносит благополучие, развитие, стабильность, мощь

2017-11-08 18:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нефть приносит благополучие, развитие, стабильность, мощь, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

«Мы сумели превратить «черное золото» в человеческий капитал. Мы очень рационально использовали наши доходы от нефти, и сегодня это особо отмечается в мировом масштабе. Во многих странах имеются богатые нефтяные месторождения, однако эти страны живут в нищете, в условиях бедности. В этих странах нарушается стабильность, нефть приносит бедствия этим странам. В Азербайджане же нефть приносит благополучие, развитие, стабильность, мощь», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня нефтегазовый фактор играет очень большую роль в том, что Азербайджан является независимой страной, в формировании экономического потенциала страны, и это должен знать каждый.

«Пример Азербайджана в то же время показывает, как должны строить совместную работу государство и иностранные инвесторы, на основе каких принципов должна строиться эта работа. И здесь Азербайджан является примером. Потому что мы построили сотрудничество с нашими партнерами, в частности с компанией BP, которая является основным стратегическим инвестором, на очень здоровой основе, взаимной поддержке, взаимном доверии, взаимных интересах. Как инвесторы, консорциумы, вложившие в Азербайджан миллиарды долларов средств, так и Азербайджанское государство получают большие доходы. Здесь обе стороны получают выгоду, и именно это является основой успешного сотрудничества», - сказал Президент Азербайджана.