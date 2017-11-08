Президент Азербайджана направил письмо королю Камбоджи

2017-11-08 18:12 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони.

Как сообщает АПА, в послании, в частности, говорится:

«Ваше величество, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь камбоджийский народ с национальным праздником Королевства Камбоджа – Днем независимости. В столь знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Камбоджи – мира и благополучия».