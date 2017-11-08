ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по этим сферам

2017-11-08 16:55 | www.oxu.az | 3

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи, 38, «Меценат Плаза», ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 22 ноября 2017 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи, 38, «Меценат Плаза», ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Эльшан Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233)

Факс: 012 437-71-21

Moб.: 055 212-03-31

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «Cisco SMARTnet» сроком на 1 год.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи, 38, «Меценат Плаза», ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 22 ноября 2017 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи, 38, «Меценат Плаза», ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Эльшан Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233)

Факс: 012 437-71-21

Moб.: 055 212-03-31

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий для ПО «Symantec Endpoint Protection».

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи, 38, «Меценат Плаза», ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 22 ноября 2017 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи, 38, «Меценат Плаза», ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Эльшан Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233)

Факс: 012 437-71-21

Moб.: 055 212-03-31