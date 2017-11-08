США ужесточают санкции в отношении Кубы

2017-11-08 18:43 | www.trend.az | 4

США ужесточают санкции в отношении Кубы, передает в среду РИА Новости со ссылкой на сообщение американского министерства финансов.

По его информации, новые ограничения вступают в силу девятого ноября.

"Мы ужесточаем наши меры в отношении Кубы для того, чтобы избежать экономического взаимодействия с кубинскими военными и призвать правительство к предоставлению большей политической и экономической свободы кубинскому народу", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В сообщении на сайте минфина также говорится, что данные изменения в отношении санкционной программы по Кубе были провозглашены президентом США Дональдом Трампом в июне.