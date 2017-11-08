Президент Ильхам Алиев: Роль, мощь Азербайджана в мире растет, и основой этого является нефтяная стратегия Гейдара Алиева

2017-11-08 18:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Роль, мощь Азербайджана в мире растет, и основой этого является нефтяная стратегия Гейдара Алиева. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в среду на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня Азербайджан известен в мире как страна, добывающая нефть и газ.

«Наша роль, мощь в мире растет, и основой этого является нефтяная стратегия Гейдара Алиева. В 1990-х годах произошло много исторических событий, связанных с нефтяной промышленностью. Я особо должен отметить запуск нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Великий лидер Гейдар Алиев своими руками заложил основу этого трубопровода, и в 2006 году мы ввели этот трубопровод в эксплуатацию. В 2007 году в строй был введен газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, который сегодня является основным инфраструктурным проектом нашего газового экспорта, и на основе этого трубопровода сегодня реализуются Южнокавказский проект, проект "Южного газового коридора". В 1990-х годах был отремонтирован нефтепровод Баку-Новороссийск и построен нефтепровод Баку-Супса. То есть, тогда была заложена основа нефтяной инфраструктуры, и этот процесс был продолжен и в 2000-х годах», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что сейчас в Баку строятся самые современные буровые установки, платформы.

«Все строительные работы для «Шах Дениз-2» были выполнены в Азербайджане. К этим работам были привлечены тысячи, а, может быть, десятки тысяч азербайджанских граждан. Самый крупный нефтегазовый терминал мира – Сангачальский терминал тоже наше большое достояние. На нашем судостроительном заводе производятся любые виды судов для проведения нефтяных операций. Одно из них – это гигантское судно мы назвали «Ханкенди» - было недавно сдано в эксплуатацию. Одним словом, сегодня результаты «Контракта века» измеряются не просто доходами, поступающими в Нефтяной фонд. Он имел и имеет очень обширное и большое влияние», - сказал Президент Ильхам Алиев.