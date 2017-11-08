Президент Азербайджана: «Инвестиции, вложенные нами за рубежом, оцениваются в миллиард долларов»

2017-11-08 18:20 | www.apa.az | 3

«На примере Азербайджана видно как государство и иностранные инвесторы должны строить совместную работу».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

Глава государства добавил, что Азербайджан сотрудничает с партнерами, с компанией BP на основе взаимных интересов. «Так, большие доходы получают и азербайджанское государство, и инвесторы, которые вкладывают в Азербайджан миллиарды долларов. Сотрудничество BP-SOCAR может служить примером для многих стран. BP играет активную роль в ведущих проектах. SOCAR превратилась в международную компанию. Инвестиции, вложенные нами за рубежом, оцениваются в миллиард долларов. Государство продолжит оказывать поддержку Госнефтекомпании. Это приумножает нашу экономическую мощь, в будущем нам будет обеспечен большой приток валюты из новых источников.

Я хотел бы отметить реализацию в настоящее время в стране двух проектов SOCAR - строительство заводов по производству полимера и карбамида. Эти два проекта имеют очень большое значение в развитии ненефтяного сектора страны. Оба проекта реализуются по графику, и я уверен, что в следующем году будут сданы в эксплуатацию. В настоящее время мы работаем над новыми проектами. Как вы знаете, Южный газовый коридор успешно реализуется. Это грандиозный проект в мировом масштабе с инвестициями в 40 миллиардов долларов, и все работы идут по графику. Проекты «Шахдениз-2» и Южно-кавказского трубопровода, можно сказать, выполнены на 100 процентов, TANAP - более чем на 80%».