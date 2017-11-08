Президент: «Наше финансовое положение очень стабильное, никаких проблем нет»

2017-11-08 18:49 | www.apa.az | 4

«Наше финансовое положение очень стабильное, очень положительное, никаких проблем нет».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

«Недоброжелатели пытаются принизить нас в этом вопросе, якобы финансовое положение Азербайджана нехорошее. Но наше финансовое положение может быть примером для многих стран. Только за девять месяцев этого года мы увеличили наши валютные резервы на 4,5 миллиарда долларов. И на сколько еще валютные резервы увеличатся до конца года. Наш внешний долг составляет 18 процентов ВВП. Это - цифра, о которой мечтают многие страны, которая звучит для них как чудо. Экономические успехи оценивает Давос, являющийся ведущим экономическим форумом. Мы на 35-м месте в мировом масштабе. У нас нет никаких финансовых проблем и трудностей. В следующем году также будут выделены большие средства нефтяной сфере. Безусловно, Государственная нефтяная компания сама тоже зарабатывает. Однако государство всегда поддерживает и должно поддерживать эту компанию, потому что это наш стратегический актив, стратегическое достояние», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что сегодня Азербайджан полностью решил вопросы энергетической безопасности. «Когда-то мы закупали газ за рубежом, теперь сами продаем его за границу. Мы закупали электроэнергию, теперь же ее продаем. Сейчас продаем нефть и нефтепродукты. Мы будем продавать большие объемы газа, и в страну поступит еще больше денег. Мы очень рационально и прозрачно используем эти средства. Как известно, все доходы, поступающие от нефти, прозрачно хранятся в Государственном нефтяном фонде. Это один из самых прозрачных нефтяных фондов мира, прошедший международный аудит. Мы выделяем эти средства на важные для страны проекты. Мы увеличиваем и запасы, и используем эти средства на самые важные социальные и инфраструктурные проекты. Естественно, после утверждения этих расходов Милли Меджлисом. В их числе решение проблем беженцев - построено около 100 городков, школы, инфраструктурные проекты, естественно, проекты, связанные с развитием нефтяной промышленности, в частности строительство гигантской буровой установки было профинансировано по линии Государственного нефтяного фонда. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была профинансирована именно из этого источника», - сказал президент Азербайджана.