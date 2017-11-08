Кто она – представительница Азербайджана на «Евровидении»? – ВИДЕО

2017-11-08 17:04 | www.oxu.az | 3

8 ноября состоялась заседание жюри для определения представителя Азербайджана в песенном конкурсе «Евровидение».

Как сообщили Oxu.Az в отделе по связям с общественностью Общественного телевидения, решением членов жюри на конкурс было решено отправить Айсель Мамедову.

Отметим, что Айсель Мамедова родилась в 1989 году в Баку в музыкальной семье. В 1995-2006 годах училась в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля. В 2010 году окончила Азербайджанскую государственную консерваторию. Айсель была участницей фестиваля Caspian Jazz & Blues Festival (2002), Бакинского международного джазового фестиваля (2005/2006), MuzEnergo Festival of Music İmprovisation (2007), Джаз-фестиваля Монтро (2009), Кавказского джаз-фестиваля (2012) и «Жара-2017».

Айсель в 2013 году брала частные уроки у знаменитого музыканта Александра Джоппалони, а в 2015 году – у Деборы Ж.Картер. В то же время она приняла участие в музыкальных мероприятиях в России, Грузии, Турции, Украине, Израиле, Швейцарии, Нидерландах и Италии.

Айсель пианистка, певица и композитор.

А.С.

