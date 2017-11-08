Президент Ильхам Алиев: Быть первыми в сфере шахмат на Европейском континенте - действительно большая историческая победа

2017-11-08 19:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская команда вновь нас порадовала. Все участники нашей команды молоды, молодое поколение, шахматисты, выросшие в период независимости. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в среду делегацию в составе победителей командного чемпионата Европы по шахматам.

Президент Азербайджана подчеркнул, что эта победа действительно показывает успешное развитие нашей независимости и интеллектуальный уровень нашей страны.

«На Олимпийских играх, Европейских играх, Играх исламской солидарности Азербайджан доказал всему миру, что является большой спортивной страной. На проведенных в Баку Европейских играх мы были удостоены второго, на Играх исламской солидарности - первого места. На летних Олимпийских играх по количеству медалей мы на 14-м месте в мировом масштабе. Это исторический успех, историческая победа. Эта победа - победа, достигнутая в сфере шахмат - показывает, что у нашего народа также очень сильный интеллектуальный потенциал. Это, безусловно, один из факторов, отличающих нашу страну и наш народ. У нас есть успехи и в боевых видах спорта, и в командных видах спорта. Эта победа в интеллектуальном виде спорта - шахматах действительно радует всех нас. Я следил за зарубежной прессой. Знаю, что эта победа широко освещалась в зарубежной печати. Быть первыми в сфере шахмат на Европейском континенте, причем быть первыми в третий раз, действительно большая историческая победа", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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