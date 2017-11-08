Узбекистан намерен войти в число 20-ти ведущих стран мира по версии Doing Business

2017-11-08 19:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен к 2025 году войти в число 20 ведущих стран в рамках доклада Doing Business, сказал в среду председатель Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедходжаев.

По его словам, для этого республика должна, прежде всего, доработать инвестиционную политику.

Как передают узбекские СМИ, особое значение в этом направлении будет иметь разрабатываемая концепция Инвестиционного кодекса.

"Мы проводим значительный пересмотр нашей законодательной базы для привлечения иностранных инвестиций. На данный момент разработали проект и структуру концепции Инвестиционного кодекса. Это консолидированный правовой документ, который не имеет отсылок на какие-либо внешние правовые акты. Документ носит цельный характер. Мы четко понимаем, что наше дальнейшее развитие зависит от шагов, которые мы будем предпринимать сегодня и в ближайшем будущем", — сказал Ахмедходжаев.

Комитет, по его словам, активно изучает и применяет иностранный опыт в развитии приоритетных секторов экономики, повышении эффективности усилий по привлечению иностранных инвестиций, определении новых и креативных способов калибровки действий инвесторов, а также разработке новых проектов и поддержке их реализации.

Благодаря проведенному комплексному анализу, сказал глава госкомитета, сейчас разрабатываются меры, направленные на построение в Узбекистане устойчивой финансовой экосистемы, которая была бы интегрирована с международными финансовыми рынками. В этом контексте главным направлением, по его мнению, является улучшение доступности корпоративной и финансовой информации, доведение финансовой отчетности узбекских компаний до уровня международных стандартов.

"Мы создаем и продвигаем бренд Узбекистана на международной арене. Речь идет о проведении активной наступательной пиар-кампании в короткие сроки. Также стремимся привлекать бизнес-лидеров по всему миру для того, чтобы формировать новый имидж страны. Мы планируем разработать долгосрочную стратегию с ключевыми индикаторами, которые будут охватывать новые законодательные инициативы и практические шаги", - сказал Ахмедходжаев.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)