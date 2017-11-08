Президент: «Плоды «Контракта века» оцениваются не только доходами Госнефтефонда»

2017-11-08 19:08 | www.apa.az | 3

«Сегодня Азербайджан известен в мире как страна, добывающая нефть и газ. Роль, мощь Азербайджана в мире растет, и основой этого является нефтяная стратегия Гейдара Алиева».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

«В 1990-х годах произошло много исторических событий, связанных с нефтяной промышленностью. Я особо должен отметить запуск нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Великий лидер Гейдар Алиев своими руками заложил основу этого трубопровода, и в 2006 году мы ввели этот трубопровод в эксплуатацию. В 2007 году был введен в строй газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, который сегодня является основным инфраструктурным проектом нашего газового экспорта, и на основе этого трубопровода сегодня реализуются Южнокавказский проект, проект Южного газового коридора. В 1990-х годах был отремонтирован нефтепровод Баку-Новороссийск и построен нефтепровод Баку-Супса. То есть, тогда была заложена основа нефтяной инфраструктуры, и этот процесс был продолжен и в 2000-х годах».

Глава государства добавил, что сейчас в Баку строятся самые современные буровые установки, платформы. «Все строительные работы для «Шахдениз-2» были выполнены в Азербайджане. К этим работам были привлечены тысячи, а, может быть, десятки тысяч азербайджанских граждан. Самый крупный нефтегазовый терминал мира – Сангачальский терминал тоже наше большое достояние. На нашем судостроительном заводе производятся любые виды судов для проведения нефтяных операций. Одно из них – это гигантское судно мы назвали «Ханкенди» - было недавно сдано в эксплуатацию.

Другими словами, плоды «Контракта века» оцениваются не только доходами Госнефтефонда. Мы сумели превратить «черное золото» в человеческий капитал. Мы очень рационально использовали наши доходы от нефти, и сегодня это особо отмечается в мировом масштабе. Во многих странах имеются богатые нефтяные месторождения, однако эти страны живут в нищете, в условиях бедности. В этих странах нарушается стабильность, нефть приносит бедствия этим странам. В Азербайджане же нефть приносит благополучие, развитие, стабильность, мощь. Сегодня нефтегазовый фактор играет очень большую роль в том, что Азербайджан является независимой страной, в формировании экономического потенциала страны, и это должен знать каждый».