Армяне попытались сорвать обсуждения по Нагорному Карабаху на семинаре ПА НАТО

2017-11-08 19:52 | www.apa.az | 4

На 96-м семинаре «Rose Roth» ПА НАТО в Словении был обсужден вопрос оккупации Арменией территорий Азербайджана.

Как сообщила АПА руководитель делегации Милли Меджлиса, которая представляла на семинаре Азербайджан, депутат Малахат Ибрагимгызы, в ходе мероприятия под названием «Ошибки прошлого на западных Балканах, существующие призывы и будущие шаги» был поднят вопрос оккупации Арменией территорий Азербайджана, судьба более 1 млн. беженцев и вынужденных переселенцев, разрушение армянами материально-культурных памятников.

Выступившая с докладом М. Ибрагимгызы заявила, что Азербайджан не раз поднимал этот вопрос в СБ ООН и ряде других международных организаций, однако реального влияния на Армению это фактически не оказало: «Мы выражаем протест против бездействия этих международных организаций. На сессии Генассамблеи ООН об этом открыто заявил и президент Азербайджана. К нам применяют двойные стандарты, и игнорируют факт армянской оккупации».

Депутат, затронувшая вопрос Каталонии, отметила, что сепаратисты Нагорного Карабаха проводят незаконные выборы: «Азербайджан страдает от сепаратистов уже более 25 лет. Поэтому в нашей стране более 1 млн. беженцев и вынужденных переселенцев».

Выступивший затем член армянской делегации Кархун Нахаетян потребовал от модератора сменить тему и попытался сорвать обсуждение вопроса об оккупации азербайджанских земель. Но безуспешно.

Ведущий семинара Матьеж Тонине и ответственный по семинару, представитель НАТО Стефан Заг после претензий азербайджанской делегации принесли извинения и заявили, что сделают замечание армянским депутатам. Он попросил воспринимать этот инцидент не как проявление двойных стандартов, а как агрессию армянской делегации.

Семинар продолжит работу завтра.