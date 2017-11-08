Туркменистан и Кувейт обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

2017-11-08 19:33 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с заместителем

председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила Кувейт 6-7 ноября с рабочим визитом, говорится в среду в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.



Состоялся прием со стороны эмира Кувейта шейха Сабаха Аль Ахмад Аль Джабер Аль Сабаха.



Делегация Туркменистана провела встречи с рядом высокопоставленных лиц Кувейта: премьер-министром Джабером Аль Мубарек Аль Хамад Аль Сабахом, министром иностранных дел Сабахом Аль Халид Аль Хамад Аль Сабахом, министром по делам аппарата эмиром Нассером Сабах Аль Ахмад Аль Джабер Аль Сабахом и генеральным директором Кувейтского фонда арабского экономического развития Абдулвахабом Ахмад Аль-Бадром.



Ранее сообщалось, что предметом обсуждения двух стран являются возможности активизации контактов в ТЭК. Констатировалось, в частности, что Туркменистан и Кувейт обладают крупнейшими запасами углеводородов в мире, что является важным

фактором обоюдного интереса к взаимодействию в области разработки и

экспорта энергетических ресурсов на международные рынки.



В числе перспективных сфер были названы инвестиции, торговля,

строительство, горнорудная промышленность. Стороны высказывались и за расширение контактов в научно-образовательной области, культурной сфере, а также по линии туризма и спорта.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)