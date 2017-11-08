Али Гасанов: В результате усилий президентов Азербайджана и Турции связи между двумя странами поднялись на уровень стратегического союзничества (ФОТО)

2017-11-08 20:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в среду встретился с делегацией в составе руководителей муниципалитетов, являющихся членами Объединения муниципалитетов Чукурова Турции, находящейся с визитом в Азербайджане.

Объединение муниципалитетов Чукурова является региональным объединением с центром в городе Адане, членами которого являются метропольные, столичные, районные и городские муниципалитеты.

На встрече Али Гасанов сказал, что Азербайджан и Турция являются двумя братскими государствами, имеющими общие исторические корни, национально-духовные ценности.

"Изречения основателя Турецкой Республики Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль" и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Мы - одна нация, два государства" - идеи, определяющие философию азербайджано-турецких отношений", - сказал Али Гасанов.

По его словам, в современный период связи между двумя странами в результате совместных усилий Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана еще более усилились и поднялись на уровень стратегического союзничества.

"Сотрудничество соответствующих госструктур и органов местного самоуправления Турции с органами местного самоуправления нашей страны имеет большое значение в дальнейшем развитии взаимного доверия между Азербайджаном и Турцией. В этом смысле крайне важна организация взаимных визитов", - сказал помощник Президента.

Особо отметив поддержку местных муниципалитетов эффективной деятельности диаспорских организаций Азербайджана в Турции, Али Гасанов сказал, что в Азербайджане также с большим интересом следят за регулярно проводимыми выставками, концертными программами, научно-практическими конференциями и другими мероприятиями.

Было отмечено, что существующая в Турции любовь и большое уважение к общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву проявляются и в деятельности муниципалитетов. Это еще раз доказывают принятие метропольным муниципалитетом Аданы решения о возведении в городе Джейхан провинции Адана мемориального комплекса и парка имени Гейдара Алиева, присвоение одному из существующих парков имени общенационального лидера, планы по созданию университета имени Гейдара Алиева, закладка парков имени Гейдара Алиева в городе Тарсус провинции Мерсин и районе Паяс провинции Хатай и т.д. Помимо этого по инициативе и при организационной поддержке турецких муниципалитетов были возведены памятники, заложены парки, созданы музеи, связанные с Азербайджаном, а также проделана другая работа.

Было отмечено, что установленные между различными городами Азербайджана и Турции отношения городов-побратимов имеют важное значение для обмена опытом в области местного самоуправления. В настоящее время Гянджа и Измир, Карс, Бурса, Орду, Анкара, Элагыз, Эскишехир, Сумгайыт и Джейхан, Хатаинский района Баку и Тарсус, Насиминский район Баку и Измит, Шеки и муниципалитет Мерам турецкого города Конья, Мингячевир и Гёльбаши, Шамахы, Шарур и Игдыр являются городами-побратимами.

Али Гасанов добавил, что отношения между муниципальными органами Азербайджана и Турции развиваются и в рамках различных конференций и выставок.

"Отрадно, что муниципалитеты Турции выступают с инициативой проведения таких мероприятий не только на своей территории, но даже и в зарубежных государствах", - сказал Али Гасанов.

До сведения гостей было доведено, что мемориальные памятники на расположенных в различных городах могилах турецких солдат, ставших шехидами в Азербайджане в боях с армяно-дашнакскими вооруженными подразделениями в 1918 году, были восстановлены или отремонтированы. Ежегодно 15 сентября перед памятником, воздвигнутым в память о турецких шехидах, проводятся поминальные церемонии.

Председатель метропольного муниципалитета Аданы и Объединения муниципалитетов Чукурова Хусейн Сёзлю сказал, что целью визита в Азербайджан являлось посещение села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Хусейн Сёзлю отметил, что Президент Турции придает особое значение отношениям с Азербайджаном.

"Мы хотим еще больше развивать отношения с Азербайджаном. Мы должны поднять экономическое сотрудничество и культурные связи на более высокий уровень", - сказал глава Объединения муниципалитетов Чукурова.

Сёзлю добавил, что Нагорный Карабах является таким же вопросом Турции, как и Азербайджана.

"Мы всегда рядом с азербайджанским народом. Мы хотели бы, чтобы нагорно-карабахский вопрос стал и вопросом других братских тюркоязычных стран - Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана", - сказал он.

В конце встречи председателю метропольного муниципалитета Аданы и Объединения муниципалитетов Чукурова Хусейну Сёзлю, председателю метропольного муниципалитета Хатая Лютфю Савашу и председателю метропольного муниципалитета Мерсина Бюрханеддину Коджамазу были вручены награды за их заслуги в развитии братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)