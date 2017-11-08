В Грузии женщина умерла от сибирской язвы

2017-11-08 21:20 | www.apa.az | 2

В Грузии 28-летняя жительница Поти умерла от сибирской язвы.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сказала эпидемиолог региональной лаборатории минздрава Грузии Маки Габуниа.

По ее словам, предположительно причиной летального исхода стало то, что женщина поздно обратилась за помощью. «Пациенту была оказана соответствующая медицинская помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось», - сказала она.

Отметим, что в сентябре 2017 года в Грузии смертельный случай заболевания сибирской язвой был зафиксирован в Аджарии.