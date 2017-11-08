Продолжаются аресты членов королевской семьи в Саудовской Аравии

2017-11-08 17:22 | www.oxu.az | 3

В Саудовской Аравии начался второй этап антикоррупционной операции против членов королевской семьи и чиновников.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил информированный источник Reuters.

Собеседник агентства подчеркнул, что во второй волне по подозрению в коррупции были задержаны люди, близкие к миру политики и торговли.

Согласно сообщению, часть из них - члены семьи скончавшегося в 2011 году наследного принца Султана ибн Абдулазиза. Остальные работали в королевстве на различных государственных должностях.

Арестованные лица содержатся в 5-звездочном отеле Ritz Carlton в столице королевства Эр-Рияде.

Отметим, что 5 ноября Верховный комитет Саудовской Аравии по борьбе с коррупцией арестовал 11 принцев, 4 действующих министров и 39 бывших членов правительства. Имена этих лиц не разглашаются, однако сообщается, что они были обвинены в подписании соглашения о незаконных поставках оружия и поддельных договоров, в «отмывании грязных денег», коррупции. Верховный комитет по борьбе с коррупцией был создан 4 ноября указом короля Салмана. Комитет возглавляет наследный принц Мухаммад ибн Салман. Комитет имеет право выдавать ордер на арест, а также запрещать выезд из страны подозреваемым лицам.

Н.О.

