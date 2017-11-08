Конфликт в Йемене можно решить всесторонним диалогом - глава МИД Ирана

2017-11-08 20:16 | www.trend.az | 3

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в среду, что всеобъемлющий диалог поможет устранить кризис в Йемене, передает РИА Новости.

"По мере того как мы все ближе подбираемся к окончанию кошмара в Сирии посредством инклюзивного диалога, мы должны сделать то же для Йемена. Не устраивать новые кризисы бомбардировками, угрозами и отставками. Нет такого кризиса, с которым не смогла бы справиться дипломатия. Однажды мы уже доказали это", - пишет Зариф в своем микроблоге в Twitter.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом. В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.