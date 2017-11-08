Конституционный суд Испании не признал независимость Каталонии

2017-11-08 17:40 | www.oxu.az | 1

В Испании Конституционный суд признал, что решение парламента Каталонии о независимости этого региона недействительно.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. После этого сенат Испании разрешил правительству применить 155-ю статью конституции, позволяющую ввести в автономии прямое управление властей королевства.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон и его соратники были отстранены от должностей. Часть из них предстала перед судом и была арестована. Сам Пучдемон скрылся в Бельгии и оттуда призвал каталонцев сопротивляться властям Испании. Однако затем согласился сдаться местной полиции.

Н.О.