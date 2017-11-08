В минфине США уточнили новые правила осуществления американцами поездок на Кубу

2017-11-08 20:27 | www.trend.az | 1

Власти США вводят запрет на осуществление частных образовательных поездок американцами на Кубу, делать это можно будет только через организацию, попадающую под американскую юрисдикцию, говорится в материалах, распространенных в среду министерством финансов Соединенных Штатов, передает ТАСС.

В них отмечается, что теперь, согласно требованиям управления данного ведомства по контролю за иностранными активами, все "неакадемические образовательные поездки должны совершаться под эгидой организации, попадающей по юрисдикцию США и спонсирующей такие обмены". Более того, сотрудники этой структуры обязаны сопровождать путешествующих. В министерстве подчеркивают, что, как ранее объявил президент США Дональд Трамп, индивидуальные визиты на остров в образовательных целях подлежат полному запрету.

Данное правило не распространяется на лиц, оплативших перелет, саму поездку или пребывание на Кубе до 16 июня этого года.

В тот день Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы, обвинив правительство Рауля Кастро в поставках оружия КНДР и нагнетании напряженности в Венесуэле. Вашингтон вводит ограничения на финансовые операции с кубинскими организациями, которые принадлежат Вооруженным силам, разведке и спецслужбам островного государства, а также на туристические поездки. В Белом доме ранее также объяснили, что речь идет об определенных поездках на остров, которые подпадают под разрешенные категории, установленные при экс-президенте США Бараке Обаме.