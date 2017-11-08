Названы сроки строительства отвода от «Турецкого потока» в Европу

2017-11-08 17:50 | www.oxu.az | 4

«Проект Poseidon — один из вариантов продолжения газопровода «Турецкий поток» в европейские страны — может стартовать в 2023 году".

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил глава компании IGI Poseidon Элио Руджери.

Окончательное инвестиционное решение по проекту планируется принять в конце 2019 года. В это же время Газпром планирует закончить строительство «Турецкого потока», передает «Интерфакс».

Проект газопровода Poseidon был разработан и утвержден для соединения газотранспортных систем Греции и Италии.

Н.О.