Названы сроки строительства отвода от «Турецкого потока» в Европу

2017-11-08 17:50 | www.oxu.az | 4
«Проект Poseidon — один из вариантов продолжения газопровода «Турецкий поток» в европейские страны — может стартовать в 2023 году".
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил глава компании IGI Poseidon Элио Руджери.
Окончательное инвестиционное решение по проекту планируется принять в конце 2019 года. В это же время Газпром планирует закончить строительство «Турецкого потока», передает «Интерфакс».
Проект газопровода Poseidon был разработан и утвержден для соединения газотранспортных систем Греции и Италии.
Н.О.