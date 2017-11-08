Дизайнеры из Африки на азербайджанской Неделе моды (ФОТО)

2017-11-08 20:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 7 по 10 ноября проходит Неделя моды Azerbaijan Fashion Week (AFW), сообщает Trend Life. На протяжении этих дней у гостей мероприятия будет возможность оценить лучшие коллекции сезона и смелые дизайнерские решения.

В Неделе моды Azerbaijan Fashion Week (AFW) участвуют как азербайджанские дизайнеры, так и представители других стран.

Так, сегодня на Azerbaijan Fashion Week будут продемонстрированы коллекции ведущих дизайнеров из Марокко (Северная Африка). Коллекции дизайнеров будут продемонстрированы в рамках проекта Oriental Fashion Show. Oriental Fashion Show - первое в своем роде дефиле, организованное в Париже и призванное открыть миру высокую моду Востока. Oriental Fashion Show действует с 2004 года, в ходе проекта были организованы показы дизайнеров из Марокко, Туниса, Алжира, Азербайджана и ряда других стран.

В связи с показом работ марокканских дизайнеров была проведена пресс-конференция, в своем выступлении на которой посол Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш отметил, что на Неделе моды будут продемонстрированы коллекции трех марокканских дизайнеров.

Было подчеркнуто, что дизайнеры Зинеб Жоунди, Манал Динар, Абдель Фатах Гадьен создают марокканскую традиционную одежду.

Руководитель проекта Oriental Fashion Show Хинд Жудар рассказала, что в ходе партнерской работы с Azerbaijan Fashion Week они приехали в Азербайджан и познакомились с нашей культурой и искусством.

По словам Хинд Жудар, марокканский кафтан немного похож на национальную азербайджанскую одежду.

"Создание марокканского кафтана – это кропотливая ручная работа. Очень надеемся, что коллекции понравятся бакинской публики", - сказала она.

Было подчеркнуто, что на показах будет представлена не только марокканская традиционная одежда, но и современные вариации кафтана.

Отметим, что на показе Oriental Fashion Show в Париже в июле 2017 года состоялся показ коллекции заслуженного деятеля искусств Азербайджана, модельера Фахрии Халафовой.

Цель Azerbaijan Fashion Week - объединение талантливых дизайнеров как Азербайджана, так и зарубежных стран, и создание площадки для демонстрации их творений.

Наряду с показами с 8 по 10 ноября в рамках Azerbaijan Fashion Week будут доступны шоурумы азербайджанских и зарубежных дизайнеров, включая свадебные коллекции и аксессуары. Шоурумы будут доступны с 15:00 до 21:00

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год — в мае и ноябре - на протяжении уже шести сезонов. Мероприятие организовано компанией Fashion Consulting Group и проводится при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)