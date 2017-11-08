В США трансгендер впервые займет госдолжность

2017-11-08 18:00 | www.oxu.az | 4

В США на выборах в палату делегатов штата Вирджиния победу одержала 33-летняя экс-журналистка Даника Роем, став первым трансгендером, который займет государственную должность в стране.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 8 ноября, сообщает Washington Post.

Роем, представляющая Демократическую партию, сумела на выборах с небольшим перевесом обойти республиканца Роберта Маршалла, который называет себя "главным гомофобом Вирджинии".

В поддержку Роем выступили представители ЛГБТ-сообщества, а благодаря их благосклонности экс-журналистке в ходе предвыборной кампании удалось собрать пожертвований на сумме в более полумиллиона долларов, тогда как Маршалл заручился финансовой поддержкой в три раза меньше.

Победив на выборах в законодательный орган, Роем станет первым открытым трансгендером на государственной должности в Соединенных Штатах.

По данным СМИ, в 90-х годах трансгендер уже занимал должность в парламенте штата Массачусетс, однако он открыто не заявлял об этом и не делал акцент на этом в ходе избирательной кампании. Кроме того, трансгендер победил на выборах в Нью-Гэмпшире в 2012 году, но его вступление в должность так и не состоялось.

Н.О.