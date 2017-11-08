Появилось видео ареста брата Ленкоранского

2017-11-08 18:10 | www.oxu.az | 5

Как сообщалось, 2 ноября в стамбульском торговом центре «Ömür» были задержаны Орхан Исмаилов, Джамал Тофик оглы Гасанов, Абдуррахман Чолак, Орхан Эргин, Гаджи Омар Эртекин, Эмре Дебрели, Кянан Савчы, Неджат Бингель, Беркай Денизчи, Мехмет Сабри Ширин и брат Ровшана Ленкоранского Намиг Джаниев. По информации, последние два из них возглавляли группировку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Unikal.org, в медиа из Главного управления по борьбе с организованной преступностью Стамбула просочились сведения.

В новости говорится, что Намиг Джаниев был задержан при передаче Сабри Ширину суммы в размере 5 млн долларов за убийство киллера своего брата.

Представляем вам данное видео:

Н.О.

