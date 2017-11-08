США обеспокоены расширением ядерной и ракетной программ Пакистана

2017-11-08 20:33 | www.trend.az | 5

Соединенные Штаты обеспокоены расширением военной ядерной и ракетной программы Пакистана, заявила на слушаниях в палате представителей конгресса США и.о. помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США в Афганистане и Пакистане Элис Уэллс, передает в среду РИА Новости.

По ее словам, стратегия США в Южной Азии "направлена на снятие напряженностей между Пакистаном и Индией".

"США не стремятся к роли посредника между Индией и Пакистаном, но призывают обе страны возобновить диалог как можно скорее. Улучшение отношения между этими двумя странами крайне важно для региональной безопасности и стабильности", - сообщила Уэллс.

По ее словам, США "крайне обеспокоены в связи с угрозой стратегической стабильности в регионе Южной Азии, связанной с представлением новой системы баллистических или крылатых ракет в регионе".

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В этой связи США по-прежнему обеспокоены в связи с растущими запасами у Пакистана расщепляющих материалов и расширением и диверсификацией их военной ядерной и ракетной программы", - отметила Уэллс.