Число жертв тайфуна во Вьетнаме достигло 106 человек

2017-11-08 20:35 | www.trend.az | 5

Обрушившийся в выходные на центральную часть Вьетнама тайфун "Дамри" унес жизни не менее 106 человек, передает в среду ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее было известно о 60 погибших. Около 200 человек пострадали, 25 числятся пропавшими без вести. По информации агентства, по крайней мере 49 водохранилищ затоплены в результате проливных дождей.

Как отмечает агентство, график саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября, из-за стихии изменен не был. Местные власти предпринимают необходимые меры, чтобы избежать наводнения в городе накануне прибытия участников встречи.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин дал поручение об оказании помощи Вьетнаму, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В среду МЧС России направило в пострадавший от тайфуна Вьетнам самолет с 40 тоннами гуманитарной помощи.

"Дамри" стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее разрушительным стихийным бедствием за два последних десятилетия. Свыше 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от наводнения. Из-за тайфуна ухудшилась транспортная ситуация в Центральном Вьетнаме. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали.