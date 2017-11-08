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Зачитан приговор женщине, отравившей малолетнюю дочь

2017-11-08 18:25 | www.oxu.az | 3

Сегодня в суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гюльнары Сайпуллаевой, обвиняемой в отравлении малолетней дочери.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой, был зачитан приговор, согласно которому Сайпуллаева приговорена к 17 годам лишения свободы.

Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 18 лет.

Напомним, что 14 июня 2017 года жительница села Хил Гусарского района Гюльнара Сайпуллаева обратилась в полицию и заявила, что ее дочь Сайпуллаева Луиза  Бахтияр гызы (2012 г.р.) скоропостижно скончалась.

В результате расследования было установлено, что девочку убила ее мать. Во время допроса Г.Сайпуллаева призналась, что отравила свою дочь, дав ей молоко, смешанное со  средством против насекомых.

Н.О.

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