Впервые в США трансгендер избран в законодательное собрание штата

2017-11-08 20:36 | www.trend.az | 4

Трансгендер впервые в истории США избран депутатом законодательного собрания штата, передает в среду ТАСС со ссылкой на информационное агентство Associated Press,

На состоявшихся во вторник выборах в палату депутатов законодательного собрания Вирджинии кандидат от Демократической партии Даника Ройм победила кандидата от Республиканской партии Боба Маршалла, одного из самых консервативных законодателей.

По данным организации Victory Fund ("Фонд победы"), которая оказывает поддержку на выборах представителям сексуальных меньшинств, Ройм, работавшая ранее журналистом и подвергшаяся операции по смене пола, стала первым в США кандидатом на выборах в местные органы власти, который открыто заявил о том, что является трансгендером и одержал победу на выборах.