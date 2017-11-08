Президент Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи

2017-11-08 20:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Королевства Камбоджа – Днем независимости. В этот знаменательный день передаю вам свои наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Камбоджи – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.