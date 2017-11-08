В Баку пройдет выставка красочных металлических бочек

2017-11-08 20:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичеришехер столичной галерее Art Tower 9 ноября пройдет серия мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Мероприятия организованы Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

В рамках плана мероприятий в этот день с 11:00 до 17:00 пройдут выставка-ярмарка изделий ручной работы (проект Art weekends), пленэр с участием молодых художников, выставка художественных работ и т.д.

Также в рамках мероприятий в 12:00 состоится открытие выставки расписанных металлических бочек.

Как ранее рассказал Trend Life руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, металлические бочки являются отходным материалом, их вывоз и утилизация обходятся недешево.

"Проект создает возможность для их экологического использования и развития креатива. Металлические бочки в качестве контейнеров очень элегантны и современны, хорошо вписываются в различные архитектурные стили. Такие композиции, расписанные в разном стиле, становятся прекрасным дополнением городского ландшафта, выполняя одновременно и экологическую, и дизайнерскую функцию", - подчеркнул Мамедов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)