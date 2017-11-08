Глава азербайджанской диаспорской организации в Украине заявил о преследованиях

2017-11-08 18:55 | www.oxu.az | 4

Председатель Объединённой диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов заявил о преследованиях со стороны сотрудников Службы безопасности Украины.

Как передаёт Oxu.Az со ссылкой на украинское бюро Report, об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

“Мне стало известно что генерал Доценко, который возглавляет Департамент защиты национальной государственности СБУ, отправляет запросы о сборе персональных данных о мне. Я считаю, что это ответ на мою активную гражданскую позицию и поддержку Михаила Саакашвили. Учитывая похищения соратников Михаила, их экстрадицию с мешками на голове, у меня есть причины опасаться не только за свою безопасность, но и безопасность всех кто выступает против власти",— заявил Джавадов.

Также участниками пресс-конференции выступили член совета политпартии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе, член бюро политпартии "Рух новых сил" Иван Слободянык, глава правления ОО "Движение борьбы с коррупцией" Иван Лозовой, член правления ОДАУ Дмитрий Кулибаба.

ОДАУ сделал призыв к правозащитникам, представителям международных организаций и дипломатических представительств обратить внимание на критическую ситуацию и обратится к органам украинской власти с просьбой дать разъяснения относительно действий к Хикмету Джавадову.

Н.О.