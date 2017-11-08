Турция избрана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

2017-11-08 20:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На продолжающейся в Париже 39-й Генеральной конференции ЮНЕСКО определились члены Исполнительного совета организации.

Как сообщают в среду турецкие СМИ, на состоявшихся сегодня выборах Турция была избрана членом Исполнительного совета на 2017-2021 годы. За членство Турции проголосовали 134 страны.

Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО, состоящим из представителей 58 стран-членов ЮНЕСКО, избираемых на Генеральной конференции с учётом регионального и культурного представительства. Он ведет подготовку конференции и осуществляет надзор за реализацией конкретных решений, определяет методы и формы практической деятельности организации.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)