Турция подпишет с Францией и Италией соглашение о совместном производстве систем ПВО

2017-11-08 21:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция подписала соглашение с Францией и Италией о намерениях по сотрудничеству в совместном производстве систем ПВО, сообщают в среду турецкие СМИ.

Отмечается, что соглашение было подписано министром обороны Турции Нуреттином Джаникли в рамках встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Данное соглашение является первым шагом на пути сотрудничества Турции с Францией и Италией по совместному производству систем ПВО SAMP/T.

Специалисты трех стран изучат возможности сотрудничества и сферы совместной деятельности. В случае успешных результатов исследования, будет подписано соглашение непосредственно о сотрудничестве по совместному производству и поставке Турции системы ПВО нового поколения SAMP-T консорциума Eurosam, которая будет отвечать нуждам Турции в краткосрочной перспективе.

Отмечается, что по соглашению будет обеспечена передача Анкаре технологий для производства национальной системы ПВО Hisar. При этом не идет речь об альтернативе соглашению с Россией о закупке зенитных ракетных комплексов С-400, которое реализовывается параллельно.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Сумма контракта с Турцией на поставку С-400 превышает два миллиарда долларов. Поставки систем начнутся в течение двух лет.

(Текст: Талех Агавердиев)