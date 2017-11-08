Арабская коалиция сняла блокаду с крупнейшего йеменского порта

2017-11-08 21:35 | www.trend.az | 2

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии сняла введенный ранее запрет на работу крупнейшего йеменского порта Аден, передает РИА Новости со ссылкой на местный источник в провинции Аден.

"Руководство порта получило согласие со стороны арабской коалиции возобновить работу после трех дней с объявления коалицией закрытия всех морских, воздушных и сухопутных гаваней в Йемене", — заявил источник.

Аден таким образом вновь может принимать суда с товарами и гуманитарной помощью, добавил он.

Саудовский МИД со своей стороны сообщил в Twitter, что коалиция "позаботилась о продолжении прохода групп по оказанию помощи и гуманитарных грузов согласно обновленным процедурам" в Йемене, не уточнив деталей.

В ООН ранее выразили обеспокоенность ситуацией с закрытием портов Йемена, которая приводит к блокированию доступа гуманитарной помощи. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что это приводит к угрозе голода.