Босния и Герцеговина отменила визой режим для граждан Грузии

2017-11-08 21:39 | www.trend.az | 4

Босния и Герцеговина отменила визой режим для граждан Грузии, передает в среду Грузия-Online со ссылкой на Первый канал ОВГ.

Граждане Грузии отныне могут въезжать на территорию Боснии и Герцеговины в любое время, проведя там не более 90 дней в течение шести месяцев.

До сих пор гражданам Грузии приходилось брать визы в Турции, в консульстве Боснии и Герцеговины. Въезд в страну был возможен и с помощью многократной Шенгенской визы.

Босния и Герцеговина - государство с уникальной формой устройства, которое было установлено мирным Дейтонским соглашением 1995 года. В 2016 году Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз.

Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

Для поездки в ЕС гражданам Грузии нужны биометрический загранпаспорт, бронь в гостинице или адрес друзей-родственников, где они собираются жить, медицинская страховка, деньги на проживание и билет в оба конца.