Истребители F-15 оснастят лазерными пушками

2017-11-08 20:32 | www.oxu.az | 4

Компания Lockheed Martin и Исследовательская лаборатория ВВС США заключили контракт на создание лазерной пушки. Оружие к 2021 году планируется установить на американские истребители F-15, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В основу нового лазера ляжет технология LaWS (Laser Weapon System), над которой Lockheed Martin работает в интересах ВМС США. Система предполагает использование спектрального уплотнения каналов, когда энергия нескольких лазеров объединяется в одном пучке.

Стоимость контракта составляет 26,3 миллиона долларов. Соглашение заключено в рамках программы SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator), в рамках которой запланировано создание лазеров, поражающих ракеты воздух-воздух и земля-воздух.

В программе участвуют, кроме Lockheed Martin, другие компании. Например, Northrop-Grumman занимается системой управления лазерным лучом, а Boeing — интеграцией оружия с интерфейсами самолета.

Недавно General Atomics получила контракт на оснащение беспилотников лазерными пушками. Стоимость работ оценивается в 8,8 миллиона долларов, испытательные образцы должны быть представлены к 2020 году, сообщает FlightGlobal.

С.Б.

