На семинаре ПА НАТО был поднят вопрос Нагорного Карабаха

2017-11-08 22:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На проходящем в столице Словении Любляне 96-ом семинаре Парламентской Ассамблеи НАТО Роуз-Роут был поднят вопрос Нагорного Карабаха.

Участвующая на семинаре депутат Милли Меджлиса (парламента), член делегации Азербайджана в ПА НАТО Малахат Ибрагимгызы сказала в среду Trend, что она в своем выступлении отметила двойные стандарты международных организаций в вопросе Нагорного Карабаха.

Депутат подчеркнула, что при принятии резолюций в связи с другими странами сразу же разрабатывается механизм его исполнения и принимаются соответствующие меры.

"В своем выступлении я сказала, что Армения больше 25 лет удерживает территории Азербайджана под оккупацией, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции о безоговорочном выводе армянских войск с территорий Азербайджана, но до сих пор эти резолюции не выполнены. Когда речь идет о нагорно-карабахском конфликте, об оккупации территорий Азербайджана международные организации сохраняют молчание, относятся равнодушно, говоря, что "этим вопросом занимается Минская группа ОБСЕ", пытаются снять с себя ответственность. Я отметила, что это абсолютно ошибочное мышление. Если какая-либо организация может внести свой вклад в мирное урегулирование этого конфликта, она должна это сделать, так как никаких ограничений и запретов в связи с этим нет", - сказала депутат.

Ибрагимгызы отметила, что подобный подход международных организаций является проявлением двойных стандартов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Эльчин Мехтиев)