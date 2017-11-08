Президент Ильхам Алиев: Сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - историческая заслуга перед азербайджанским народом и государством

2017-11-08 22:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - историческая заслуга перед азербайджанским народом и государством. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в среду на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

"Недавно мы отметили открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это – большое историческое достижение. Сдача в эксплуатацию этой железной дороги – историческая заслуга перед азербайджанским народом и государством. Мы знаем это и сегодня, и в будущем каждый еще больше увидит и почувствует это. Откуда происходил финансовый источник этого? Из Государственного нефтяного фонда. А откуда финансы поступают в Государственный нефтяной фонд? За счет труда нефтяников. Если бы не были построены Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, если бы не был открыт этот коридор, если бы у нас не было средств, то как бы мы могли построить ее? Можно сказать, сразу после избрания на пост президента я стал заниматься данным проектом. Я видел, что здесь имеются большие трудности. В первую очередь, финансовые трудности и решение технических вопросов, так как необходимо было добиться многих договоренностей между странами. В то время мы решили это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в связи с данным проектом стали чиниться политические препятствия.

"Не будь у нас финансовых возможностей, на какие деньги мы могли бы построить Баку-Тбилиси-Карс? Ведь значительный участок этой дороги – 504 километра проходит через территорию Азербайджана. По территории Грузии проходит более чем 200-километровый участок, там финансовые и технические вопросы тоже решает Азербайджан. Протяженность дороги составляет примерно 850 километров. То есть мы смогли добиться этого только в результате эффективной деятельности, за счет средств, хранящихся в прозрачном Нефтяном фонде, и благодаря труду нефтяников", - сказал Президент Азербайджана.