Мужчина убил сына, чтобы «избавить жену от хлопот» – ВИДЕО

2017-11-08 20:58 | www.oxu.az | 5

В Нижнем Новгороде муж сотрудницы МВД убил их четырёхлетнего сына, чтобы «избавить жену от хлопот», сообщает Oxu.Az со ссылкой на паблик Mash.

По информации, семья жила дружно и мирно. Евгения много работала, будучи следователем местного МВД. Нагрузка особенно увеличилась в последнее время, когда в ведомство пришло новое начальство. Отец семейства ревновал любимую и часто устраивал ей скандалы по поводу продолжительного ее пребывания на службе.

Когда Евгения уходила на свое очередное суточное дежурство, мужчина устроил скандал, а днём написал жене странного содержания сообщение: «Мы ушли умирать». Женщина попробовала отпроситься с работы, но её не отпустили. А спустя несколько часов женщина-полицейский получила следующую эсэмэску: «Я избавил тебя от лишних хлопот».

Утром Евгения вернулась домой, однако сына своего не обнаружила. Тело четырёхлетнего Артёма с признаками насильственной смерти нашли через сутки за местными гаражами.

Первоначально сообщалось, что мужчина был задержан по обвинению в убийстве сына, но подробности происшедшего не разглашались.

С.Б.

