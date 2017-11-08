Школьники в Танзании поиграли с гранатой и взорвались

2017-11-08 21:14 | www.oxu.az | 4

В Танзании дети поиграли с гранатой и случайно активировали ее, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC News.

Инцидент произошел в начальной школе в северо-западной области Кагера (около границы с Бурунди). В результате взрыва на месте погибли три человека, еще трое детей скончались в больнице. Пострадали также 25 сверстников.

Издание сообщает, что в этом регионе живут беженцы из Бурунди, многие из которых раньше служили в армии. Вполне возможно, что они бросили оружие, перебегая через границу. Кроме того, в Кагере часто промышляют торговцы оружием: не исключено, что они могли потерять эту гранату.

С.Б.

