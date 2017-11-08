НАТО решила создать центр по проведению киберопераций

2017-11-08 22:46 | www.trend.az | 4

НАТО решила создать центр по проведению киберопераций в рамках адаптации командной структуры альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Сегодня министры договорились о создании нового центра киберопераций в рамках рамочной схемы адаптированной командной структуры НАТО. Это усилит нашу кибероборону и поможет интегрировать киберкомпонент в планирование и операции НАТО на всех уровнях", — сказал Столтенберг журналистам после заседания министров обороны стран-членов НАТО.