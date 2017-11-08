Эльмар Мамедъяров осудил двойные стандарты Швеции - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-11-08 21:41 | www.oxu.az | 3

Сотрудник Oxu.Az в транзитной зоне аэропорта Дубая случайно встретился с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, совершавшим официальный визит из Швеции в Эфиопию.

Воспользовавшись моментом, наш сотрудник на месте задал министру несколько вопросов. Несмотря на то, что Э.Мамедъяров был утомлен долгим перелетом, он ответил на вопросы нашего сотрудника.

Представляем вам интервью с главой МИД Азербайджана.

- Вы возвращаетесь после официального визита в Швецию. Что можете сказать о визите?

- Как известно, Швеция – одна из стран-членов Европейского Союза и Минской группы ОБСЕ. В преддверии брюссельского саммита стран Восточного партнерства полезно проводить такие обсуждения и консультации со странами-членами. Наряду с этим, Швеция – одна из стран-членов Минской группы ОБСЕ, и, как и все члены Минской группы, она должна поддерживать и вносить свой вклад в верховенство норм и принципов международного права, справедливое урегулирование конфликта на основе резолюций Хельсинкского Заключительного акта и Совета безопасности ООН, восстановление грубо нарушенных прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных земель, в том числе их возвращение к родным очагам.

В прошлом году министр Швеции находился с официальным визитом в Азербайджане.

- Швеция не проявляет особой активности в этом конфликте. Хотя эта страна определяет защиту прав человека как один из основополагающих принципов своей внешней политики, она практически ничего не делает для защиты прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Что вы об этом скажете?

- Во время встреч до сведения шведской стороны вновь было доведено, что в результате агрессии Армении против Азербайджана права более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке на родной земле, были коренным образом нарушены, и они были лишены права на проживание, предусмотренного во Всемирной конвенции прав человека. C сожалением должен отметить, что Швеция, позиционирующая себя как глашатай прав человека, в этом вопросе демонстрирует двойные стандарты.

Швеция, демонстрируя молчание относительно массового и грубого нарушения прав более миллиона человек, и представляя себя правозащитником только в отношении какого-либо индивидуального лица, избирательно подходит к этому вопросу, что не сочетается с ее статусом защитника прав человека.

Что касается избирательного подхода, то я еще раз напомнил шведской стороне решение по делу Европейского суда по правам человека в деле Чырагова и других против Армении. С другой стороны, Швеция определила в качестве приоритета внешней политики равенство женщин, вопрос защиты прав человека.

Азербайджан – образцовое государство в таких вопросах, как защита прав женщин и повышение роли женщин в обществе. В практике Азербайджанской Демократической Республики в нашей стране избирательное право женщинам было предоставлено в 1918 году, то есть раньше, чем в большинстве европейских стран, в том числе и в Швеции. Полагаем, что если Швеция придает значение правам человека, то она должна уделять должное внимание также вопросу прав женщин и девочек из числа азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе 2-летней Захры и ее бабушки, зверски убитых в результате обстрела ВС Армении на линии соприкосновения 4 июля.

- Что вы можете рассказать о визите в Эфиопию?

- Следите за прессой, официальным сайтом МИД и профилями в соцсетях для получения подробной информации. У нас намечены плодотворные и многочисленные встречи с эфиопской стороной и представителями Африканского Союза.

- Вас не утомляют бесконечные перелеты?

- Такая у нас работа.

Сеймур Теймуров

