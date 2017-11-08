В США заявили, что ИГ стала чаще подстрекать к терактам, чем проводить их

2017-11-08 23:09 | www.trend.az | 3

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) стали реже сами проводить теракты и начали чаще подстрекать людей к совершению атак. Уверенность в этом выразила в среду кандидат на пост министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, выступая на слушаниях в комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений Сената Конгресса США, передает ТАСС.

"Мы должны понять, что угроза изменилась, - отметила Нильсен, которая сейчас занимает должность первого заместителя главы аппарата Белого дома. - Сейчас ИГ стала реже проводить прямые атаки и чаще подстрекает [мирных жителей] к их совершению. Они [такие атаки] представляют одинаковую опасность для наших граждан".

Она отметила, что в Европе и США террористы ИГ и те, кого они подстрекают, "используют повседневные подручные средства". Нильсен приветствовала политику нынешней администрации по усилению пограничного контроля.

В последние дни в США уделяют особое внимание безопасности. Это связано, в частности, с тем, что 31 октября выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, находясь за рулем пикапа, целенаправленно задавил в Нью-Йорке восемь человек. Он был ранен и арестован. Следствие считает, что мужчина действовал в интересах ИГ.