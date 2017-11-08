В Грузии женщина умерла от сибирской язвы

2017-11-08 22:36 | www.oxu.az | 4

В Грузии 28-летняя жительница Поти умерла от сибирской язвы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление эпидемиолога региональной лаборатории минздрава Грузии Маки Габуниа.

По ее словам, предположительно причиной летального исхода стало то, что женщина поздно обратилась за помощью.

«Пациенту была оказана соответствующая медицинская помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — сказала она.

Диагноз сибирской язвы был подтвержден соответствующими лабораторными исследованиями.

С.Б.

