Президент Ильхам Алиев: Нам удалось превратить "черное золото" в человеческий капитал

2017-11-08 23:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Нам удалось превратить "черное золото" в человеческий капитал. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в среду на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

"Уважаемые нефтяники. Дамы и господа. Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Сегодня в Азербайджане добыта двухмиллиардная тонна нефти. Поздравляю по этому случаю азербайджанских нефтяников и весь азербайджанский народ. Это – историческое событие. Азербайджанские нефтяники во все времена служили своему народу. В период независимости благодаря их труду Азербайджану удалось создать большой экономический потенциал. Нефтяник – очень почетная и уважаемая профессия в Азербайджане, так было всегда, так обстоит дело и сегодня. Я очень высоко оцениваю роль азербайджанских нефтяников в общем развитии Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан – родина нефти, это известно каждому в Азербайджане.

"Сейчас мировая общественность также знает, что впервые в мире нефть была добыта промышленным способом в 1846 году именно в Азербайджане, и в то время Азербайджан обеспечивал основную часть мировой нефти. Впервые в истории нефть в море также была добыта азербайджанскими нефтяниками в середине ХХ века, и это тоже историческое событие. В советский период азербайджанские нефтяники сыграли основную роль в обнаружении всех нефтегазовых месторождений Каспия, велика их роль в открытии новых нефтяных месторождений в Российской Федерации. Неслучайно, есть места, называемые «Второй Баку», «Третий Баку», которые связаны с именами азербайджанских нефтяников. Наши нефтяники работали и в зарубежных странах, были командированы туда. Конечно, это свидетельствует о профессионализме, самоотверженности людей, работающих в нефтяной промышленности Азербайджана. Азербайджан известен в мире как нефтяная страна. А сегодня он известен как газовая страна. В период независимости в этом направлении были предприняты очень важные шаги. В советское время азербайджанские нефтяники внесли огромный вклад в общее развитие Советского Союза. В то время Азербайджан был второй республикой среди союзных республик, известной как донор. То есть мы перечисляли во всесоюзный бюджет больше средств, чем получали. Конечно, доля азербайджанских нефтяников в этой области была велика", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в 1971 году с участием великого лидера Гейдара Алиева была проведена торжественная церемония по случаю добычи в Азербайджане миллиардной тонны нефти.

"В 1970-1980-х годах Гейдар Алиев внес огромный вклад в общее развитие Азербайджанской Республики, в том числе были предприняты очень большие шаги по развитию нефтяной промышленности. В то время увеличение добычи нефти, ввод в эксплуатацию новых установок, строительство завода глубоководных оснований именно в Азербайджане, реконструкция нефтеперерабатывающего завода и другие важные события значительно укрепили нефтяной потенциал Азербайджана. Созданный в те годы потенциал, в частности, деятельность завода глубоководных оснований и сегодня укрепляет наш нефтяной потенциал. Если бы в свое время этот завод был построен не в Азербайджане, а в другом месте, то в период независимости наша работа с иностранными партнерами могла бы идти медленно. Завод глубоководных оснований играет особую роль в осуществлении нашей сегодняшней нефтяной стратегии. После отъезда Гейдара Алиева из Азербайджана в нефтегазовой отрасли, как и во всех областях, постепенно стал проявляться спад, и накануне 1990-х годов уже возникли проблемы, связанные с добычей нефти. В первые годы независимости эти проблемы еще более углубились. Первые годы независимости были очень тяжелыми для нас, страна оказалась в неуправляемом состоянии. Люди, управлявшие страной, не смогли осознать своей ответственности, были выдвинуты некомпетентные, а зачастую безграмотные кадры, страна была охвачена хаосом, царила анархия, в Баку и других городах диктовали свои условия незаконные вооруженные формирования, и в результате все эти негативные события привели к гражданской войне. Гейдар Алиев вновь выполнил свою историческую миссию. Он избавил Азербайджан от этих страшных бед, принес Азербайджану стабильность, Азербайджан вступил на путь развития. Именно начиная с 1993 года Азербайджан по сей день идет по пути развития. Но и удары, нанесенные по экономике, промышленности Азербайджана, в том числе нефтяной промышленности, были очень тяжелыми. На сегодняшней церемонии присутствуют известные нефтяники Азербайджана, ветераны, люди, которые хорошо помнят те годы. Им прекрасно известно, каким было состояние нефтяной промышленности Азербайджана в начале 1990-х годов. Нам необходимо было искать, найти путь выхода из этой ситуации, и нефтяная стратегия Гейдара Алиева была единственным путем выхода. Подписание в 1994 году «Контракта века» создало перелом в этой сфере. Подписание «Контракта века» является историческим событием. В то время Азербайджан был молодым независимым государством и, как я уже отметил, оказался лицом к лицу с очень тяжелыми вызовами, экономика, можно сказать, была полностью развалена, промышленное производство находилось в парализованном состоянии, инфляция измерялась тысячами процентов, царила массовая безработица, повышался уровень бедности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что в такой ситуации привлечь иностранные инвестиции в Азербайджан действительно требовало большой мудрости и дальновидности, и нефтяная стратегия Гейдара Алиева ответила на эти вызовы.

""Контракт века", подписанный в 1994 году с иностранными партнерами, был путем выхода для нас, он придал нам силы, вдохнул в нас жизнь, принес инвестиции. Об Азербайджане узнали во всем мире. Повысился интерес крупных компаний к Азербайджану, в первую очередь, нефтегазовому сектору нашей страны, этот интерес привел к практическим делам. Я хорошо помню те годы. В 1994 году группа руководящих работников Государственной нефтяной компании была командирована в американский город Хьюстон для проведения переговоров. Переговоры велись больше месяца. Хошбахт муаллим является активным участником тех переговоров. В результате данных переговоров в сентябре был подписан контракт. Контракт был подписан на самых приемлемых и выгодных для того времени условиях. Мы говорили об этом и тогда – в 1994 году. В то время у нас, можно сказать, не было специалистов, способных проанализировать условия контракта. Но мы говорили и знали, что интересы Азербайджана будут максимально обеспечены, это показывают и сегодняшнии реалии. Сегодня этот контракт находится в силе. Благодаря контракту в Азербайджан вложены инвестиции на миллиарды долларов. В результате исполнения контракта тысячи, десятки тысяч азербайджанских специалистов прошли обучение, получили образование, и сегодня абсолютное большинство работников консорциума – граждане Азербайджана. Благодаря контракту в Азербайджане реализованы крупные инфраструктурные проекты, выполнены большие строительные работы, экономика страны получила доход, исчисляющийся миллиардами, десятками миллиардов долларов", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что 1994 год стал поворотной точкой в нефтяной промышленности Азербайджана, историческое значение "Контракта века" уже подтвердилось в жизни, а также открыло для Азербайджана путь.

"Контракт показал, что Азербайджан, как молодое, независимое государство, может правильно построить работу с иностранными партнерами, защитить свои национальные интересы. Таким образом, интерес к нам возрос, а с ростом интереса стало расти и инвестирование нашей страны. Были подписаны многочисленные контракты, среди них должен особо отметить контракт "Шахдениз". Этот контракт, подписанный в 1996 году, играет сегодня исключительную роль в обеспечении энергетической безопасности Азербайджана и Европы. Нефтяникам хорошо известно, что в то время к газовым месторождениям в мире не проявлялось особого интереса, так как это считалось малодоходной отраслью, в то время вообще никто не говорил об энергетической безопасности. Анализируя различные параметры месторождения "Шахдениз", ряд специалистов порой приходил к такому выводу, что это не очень привлекательный с экономической точки зрения проект. Но жизнь показала, что экономически это очень привлекательный проект, который сыграл весьма позитивную роль в усилении экономического, политического потенциала нашей страны", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан известен в мире как нефтегазодобывающая страна.

"Наша роль и сила в мире повышаются, и в основе этого лежит нефтяная стратегия Гейдара Алиева. В 1990-х годах произошло много исторических событий, связанных с нефтяной промышленностью. В особенности я должен отметить ввод в действие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Великий лидер Гейдар Алиев своими руками заложил фундамент этого трубопровода, и в 2006 году мы сдали его в эксплуатацию. В 2007 году стал функционировать газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, сегодня это основной инфраструктурный проект нашего экспорта газа, на основе которого реализуются Южно-Кавказский проект и проект Южного газового коридора. В 1990-х годах был отремонтирован нефтепровод Баку-Новороссийск и построен нефтепровод Баку-Супса. То есть в то время была заложена основа нефтяной инфраструктуры, этот процесс был продолжен и в 2000-х годах", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что в настоящее время в Баку строятся самые современные буровые установки, платформы.

"Все строительные работы для «Шахдениз-2» выполнены в Азербайджане. К этим работам были привлечены тысячи, а может, десятки тысяч граждан Азербайджана. Крупнейший в мире Сангачальский нефтегазовый терминал также является нашим большим достоянием. Для ведения нефтяных операций на нашем судостроительном заводе производятся суда всех типов. Одно из них – мы назвали это гигантское судно "Ханкенди" - недавно было спущено на воду. Словом, сегодня итоги «Контракта века» измеряются не только доходами, поступающими в Нефтяной фонд. Он имел и сегодня имеет очень широкое и огромное влияние. Нам удалось превратить «черное золото» в человеческий капитал. Мы очень рационально использовали наши нефтяные доходы, и сегодня это особо отмечается в мире. Многие страны обладают богатыми нефтяными месторождениями, но живут в нищете, в условиях бедности. В этих странах нарушается стабильность, нефть приносит им бедствия. В Азербайджане же нефть приносит благосостояние, развитие, стабильность, силу. Нефтегазовому фактору принадлежит огромная роль в том, что сегодня мы живем как независимая страна, в формировании нашего экономического потенциала. Это должны знать все", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что одновременно на примере Азербайджана демонстрируется, как должны строить совместную работу государство и иностранные инвесторы.

"На основе каких принципов должна строиться эта работа. Азербайджан и в этом показывает пример, так как мы наладили с нашими партнерами, в частности, основным стратегическим инвестором – компанией ВР, сотрудничество на очень здоровой почве, на основе взаимной поддержки, взаимного доверия, взаимных интересов. И инвесторы, и консорциумы, вкладывающие в Азербайджан средства на миллиарды долларов, и Азербайджанское государство получают большой доход. Здесь пользу получают обе стороны, и в основе успешного сотрудничества лежит именно это. Сегодня мне хотелось особо отметить деятельность компании ВР в Азербайджане. Вот уже двадцать три года ВР является нашим партнером и вместе с нами играет очень активную роль в ведущих проектах. Хочу сказать, что из извлеченных нами 2 миллиардов тонн нефти примерно 700 миллионов тонн были добыты в период независимости, из них 460 миллионов тонн - консорциумом. Поэтому пусть наша общественность еще раз знает, что зарубежные партнеры, в особенности компания ВР, сыграли огромную роль в развитии Азербайджана, усилении его экономического потенциала. Еще раз хочу сказать, что в основе этого лежит сотрудничество между государством и зарубежными партнерами", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество между ВР и SOCAR сегодня является примером для многих стран.

""Контракт века", подписанный и реализуемый контракт по месторождению "Шахдениз" одновременно превратили Государственную нефтяную компанию в крупную международную компанию. То есть несколько лет назад я поставил такую цель, что SOCAR должен превратиться в крупную международную нефтяную компанию. С этой целью мы расширили деятельность SOCAR, ей были переданы многие предприятия. Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана осуществляет активную деятельность как в стране, так и за рубежом. Наши инвестиции, вложенные за рубежом, исчисляются миллиардами долларов. Только в проекты в Турции планируется вложить инвестиции в размере почти 20 миллиардов долларов, из которых половина уже вложена. SOCAR проводит огромную работу, имеет инвестиции в других странах, европейских государствах, в соседних странах. Азербайджанское государство поддерживает деятельность SOCAR. Это повышает нашу экономическую мощь, в дальнейшем также будет обеспечен большой приток валюты из новых источников. Я хотел бы отметить реализуемые в настоящее время в стране два проекта – строительство полимерного и карбамидного заводов SOCAR. Эти два проекта имеют огромное значение для развития ненефтяного сектора страны. Оба проекта реализуются по графику, и уверен, что в следующем году они будут сданы в эксплуатацию. Таким образом, сегодня нефтяная стратегия Гейдара Алиева обогатилась новыми направлениями. Сегодня эта стратегия оказывает огромную поддержку общему развитию Азербайджана. В настоящее время мы работаем над новыми проектами. Как вам известно, успешно реализуется Южный газовый коридор. Это тоже гигантский проект в мировом масштабе. Инвестиции равны 40 миллиардам долларов, и все работы идут по графику. "Шахдениз-2" и Южно-Кавказский трубопровод реализованы, можно сказать, на 100 процентов, а TANAP – более чем на 80 процентов. Таким образом, мы успешно реализуем и проект "Южный газовый коридор", уверен, что полностью реализуем его", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в этом году подписано новое соглашение, связанное с продлением "Контракта века".

"Это тоже историческое событие. Подписан контракт до 2050 года на более выгодных условиях. В результате реализации этого контракта Азербайджан только в виде бонуса получит 3,6 миллиарда долларов. Доля Государственной нефтяной компании увеличена с 11 до 25 процентов. Одновременно SOCAR будет выполнять функцию оператора, и 75 процентов прибыльной нефти до 2050 года, то есть в течение всего срока контракта, останется Азербайджану. Это еще раз показывает, что у нас огромные и богатые природные ресурсы. Хорошо помню, когда мы строили нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, были силы, пытавшиеся чинить препятствия нашей работе. Против нас проводились кампании, клеветнические кампании. Искусственно была выдвинута экологическая тема, якобы здесь будет нарушена экология. При том, что, посмотрите, сегодня в некогда загрязненных местах Баку мы разбили парки, создали рай. Посмотрите, как выглядело Бибиэйбатское месторождение – самое древнее месторождение - раньше и сейчас. Прежний вид представлял картину бедствия. Сегодня это один из самых красивых парков Баку. То есть мы вкладываем очень большие средства и в улучшение экологической обстановки. Но в то время под этим предлогом пытались помешать нашей работе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что вторая тема была связана с запасами нефти.

"Говорили, что в Азербайджане нет нефти, что не надо строить трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, он никогда не оправдает себя. Мы уже начиная с 1997 года вместе с консорциумом в течение 20 лет добываем нефть. Как я уже отметил, только на «Азери-Чираг-Гюнешли» консорциум добыл 460 миллионов тонн нефти. Но есть еще большие подтвержденные запасы. Продление контракта до 2050 года свидетельствует о том, что у нас достаточно нефти, пусть никто не беспокоится. Ту же тему хотели поднять в связи с газом, и вновь недоброжелатели, не любящие нас силы распускали слухи о том, что в Азербайджане нет газа. Но сегодня проект «Шахдениз-2» - реальность. Должен отметить, что наши подтвержденные, уточненные запасы нефти составляют 1,5 миллиарда тонн, а по прогнозу – 2 миллиарда тонн. Подтвержденные газовые ресурсы составляют 2,6 триллиона кубометров, а прогноз равен примерно 3-4 триллионам кубометров. Разработка месторождения «Азери-Чираг» свидетельствует о том, что мы всегда выдвигаем очень консервативные цифры. Хорошо помню, в 1994 году во время подписания контракта запасы месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» были рассчитаны на уровне 511 миллионов тонн. Я, тогда молодой работник Государственной нефтяной компании, тогда даже удивлялся, как это можно с такой точностью рассчитать – 511. Почему не 510, не 512, а 511? Конечно, это была условная цифра. Но сегодняшние расчеты свидетельствует о том, что запасы месторождений, как минимум, вдвое выше, потому что из тех условных объемов в 511 миллионов извлечено уже 462 миллиона. Посмотрите, сколько нефти будет до 2050 года. Поэтому уверен, что наши прогнозы найдут подтверждение в жизни, так как мы проводим оценку имеющихся ресурсов очень консервативно. Месторождение «Азери-Чираг-Гюнешли» будет функционировать, как минимум, до 2050 года. Уверен, что месторождение «Шахдениз» будет действовать еще, как минимум, 100 лет. В ближайшем будущем мы ожидаем добычу газа на месторождении «Абшерон». Очень большие перспективы имеют месторождения «Умид», «Бабек». Со следующего года Государственная нефтяная компания будет проводить очень активную работу и на этих месторождениях. Определенная работа проводится. Будут проводиться работы в еще большем объеме. Наше финансовое положение очень стабильное, очень позитивное. У нас нет никаких проблем. Недоброжелатели пытаются дискредитировать нас и в этом вопросе, утверждая, что якобы финансовое положение Азербайджана нехорошее. Наше финансовое положение может служить примером для многих стран. За десять месяцев этого года мы увеличили наши валютные резервы на 4,5 миллиарда долларов. До конца года они увеличатся еще. Наш внешний долг составляет 18 процентов валового внутреннего продукта. Это – желаемая для многих стран цифра, звучащая, как чудо. Наши экономические успехи оцениваются Давосом, являющимся ведущим экономическим форумом. Мы занимаем 35-е место в мировом масштабе. У нас нет никаких финансовых проблем, трудностей. На нефтяную промышленность и в следующем году будут выделены большие средства. Конечно, Государственная нефтяная компания и сама зарабатывает деньги. Но государство всегда поддерживает и должно поддерживать эту компанию, так как это – наш стратегический актив, стратегическое достояние", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан полностью обеспечил вопросы энергетической безопасности.

"В свое время мы получали газ из-за рубежа, а сейчас продаем его за рубеж. Получали электроэнергию, а сейчас продаем ее. Продаем нефть, нефтепродукты. Мы будем продавать большие объемы газа, и в страну будет поступать больше денег. Мы используем эти средства очень рационально и прозрачно. Как вам известно, полученные от нефти доходы в прозрачной форме хранятся в Государственном нефтяном фонде. Это один из самых прозрачных нефтяных фондов мира, прошедших международный аудит. Мы выделяем эти средства на важные для страны проекты. И резервы увеличиваем, и используем эти средства на самые важные социальные и инфраструктурные проекты. Конечно, после того, как Милли Меджлис Азербайджана утвердит эти расходы. В их числе - решение проблем переселенцев – возведено около 100 городков, – школы, инфраструктурные проекты, конечно, проекты, связанные с развитием нефтяной промышленности, в частности, строительство гигантской буровой установки также финансировалось по линии Государственного нефтяного фонда. Именно из этого источника финансировалась железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Недавно мы отметили открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это – большое историческое достижение. Сдача в эксплуатацию этой железной дороги – историческая заслуга перед азербайджанским народом и государством. Мы знаем это и сегодня, и в будущем каждый еще больше увидит и почувствует это. Откуда происходил финансовый источник этого? Из Государственного нефтяного фонда. А откуда финансы поступают в Государственный нефтяной фонд? За счет труда нефтяников. Если бы не были построены Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, если бы не был открыт этот коридор, если бы у нас не было средств, то как бы мы могли построить ее? Можно сказать, сразу после избрания на пост президента я стал заниматься данным проектом. Я видел, что здесь имеются большие трудности. В первую очередь, финансовые трудности и решение технических вопросов, так как необходимо было добиться многих договоренностей между странами. В то время мы решили это. В связи с данным проектом стали чиниться политические препятствия. Не будь у нас финансовых возможностей, на какие деньги мы могли бы построить Баку-Тбилиси-Карс? Ведь значительный участок этой дороги – 504 километра проходит через территорию Азербайджана. По территории Грузии проходит более чем 200-километровый участок, там финансовые и технические вопросы тоже решает Азербайджан. Протяженность дороги составляет примерно 850 километров. То есть мы смогли добиться этого только в результате эффективной деятельности, за счет средств, хранящихся в прозрачном Нефтяном фонде, и благодаря труду нефтяников", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Азербайджан является процветающим государством.

"Куда ни посмотришь, все радует глаз. Баку – один из самых красивых городов в мире. Все наши города благоустраиваются. Решаются все проблемы, веками беспокоившие людей. Газификация, питьевая вода, электричество, дороги - за счет чего мы это делаем? За счет доходов. Где основной источник доходов? Это – нефть, добываемая за счет труда азербайджанских нефтяников. Граждане Азербайджана всегда должны знать об этом. Сегодня мы справедливо говорим о ненефтяном секторе, и в этой области проводится большая работа. Для устойчивого развития должен развиваться ненефтяной сектор, так как это служит диверсификации экономики страны, и в этой сфере есть большие успехи. Я неоднократно говорил, что ненефтяной сектор является приоритетным направлением. Почему? Потому что считаю, что все результаты, достигнутые в нефтегазовом секторе, соответствуют программе, мы добились всего, чего хотели. Нет ни одного нереализованного проекта или проекта, выбившегося из графика. Поэтому, естественно, ненефтяной сектор является приоритетом. Но нефтяная промышленность, нефтегазовый сектор всегда будут играть решающую роль для экономики страны, ее дальнейшего развития. Сегодня мы обеспечили экономическую независимость. Экономическая зависимость – основа политической независимости. Если мы будем от кого-то зависеть, то никогда не сможем проводить независимую политику, никогда не сможем высказывать свою принципиальную позицию так, как делаем это сейчас. Экономическая независимость привела к политической независимости, и сегодня Азербайджан является одной из немногих стран, проводящих независимую политику в мировом масштабе. А экономическая независимость обеспечивается за счет труда нефтяников. Поэтому каждый должен знать, что еще много лет нефтегазовый сектор страны будет для нас основной опорой. Поэтому Азербайджанское государство и нефтяники и впредь должны прилагать все усилия для развития данного сектора. В 1971 году под председательством Гейдара Алиева в Театре оперы и балета состоялась торжественная церемония по случаю добычи миллиардной тонны нефти. Сегодня в независимом Азербайджане, в этом грандиозном Центре, носящем имя великого лидера, мы отмечаем добычу двухмиллиардной тонны нефти. Независимость – самое большое наше достояние. Только в период независимости Азербайджан смог достичь высоких вершин, только в период независимости народ стал хозяином своих природных богатств. Считаю, что проведение сегодняшней церемонии в Центре, носящем имя великого лидера, и естественно, - так как это наш основной зал заседаний, основной центр, - и носит символический характер. Потому что заслуги Гейдара Алиева как в 1970-1980-х годах, так и в 1990-х годах обеспечивают сегодня азербайджанские реалии. Мы же, в свою очередь, и впредь будем делать все возможное для развития нефтегазовой промышленности Азербайджана. Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с этим историческим событием. Слава нефтяникам Азербайджана!" - сказал Президент Ильхам Алиев.