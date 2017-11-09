Азербайджан отмечает День Государственного флага

2017-11-09 00:01 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, трехцветный флаг Азербайджана в качестве государственного символа был принят на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики 9 ноября 1918 года.

27 апреля 1920 года, после захвата власти большевиками флаг АДР сменился красным флагом с серпом и молотом Азербайджанской ССР. 17 ноября 1990 года решением Верховного меджлиса Нахчыванской АР он был восстановлен и объявлен Государственным флагом автономной республики. По решению Верховного совета Азербайджана от 5 февраля 1991 года настоящий трехцветный флаг с изображением на нем восьмиконечной звезды и полумесяца был объявлен Государственным флагом нашей независимой республики.

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанному 18 ноября 2009 года, 9 ноября отмечается как День Государственного флага.

День Государственного флага считается нерабочим днем.

1 сентября 2010 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось торжественное открытие Площади Государственного флага – мемориального памятника-парка отдыха, расположенного на территории поселка Баил города Баку. Азербайджанский флаг развевается на высоте 162 метра. Высота его опоры составляет 162 м, диаметр фундамента – 3,2 м, диаметр верхней части фундамента – 1,09 м. Общая масса сооружения составляет 220 тонн. Ширина флага – 35 м, длина – 70 м, общая площадь – 2450 кв.м, вес – примерно 350 кг. Установленные на площади герб Азербайджанской Республики, текст государственного гимна и карта нашей страны изготовлены из позолоченной бронзы. На площади функционирует также Музей Государственного флага.

Отметим, что автором формулы «Тюркизм, исламизм и современность», которая выражена в трех цветах Государственного флага независимого Азербайджана и которая охватывала принцип трех основ нашей национальной идеологии независимости в начале ХХ века, является выдающийся азербайджанский мыслитель Али бек Гусейнзаде.

Использование Государственного флага Азербайджанской Республики регулируется статьями 23 и 75 Конституции независимой Азербайджанской Республики, Законом Азербайджанской Республики «О Государственном флаге Азербайджанской Республики», а также на основании утвержденного этим Законом «Положения о Государственном флаге Азербайджанской Республики». Цветное и схематическое изображение Государственного флага Азербайджанской Республики утверждены указанными Законом и Положением.

Согласно Положению, Государственный флаг Азербайджанской Республики представляет собой прямоугольный фрагмент из материи, состоящий из трех цветных горизонтальных полос одинаковой длины и ширины: верхняя полоса голубого, средняя – красного, нижняя – зеленого цвета. На обеих сторонах флага в середине красной полосы размещены полумесяц и восьмиконечная звезда белого цвета. Соотношение ширины и длины флага составляет 1:2. Изображения полумесяца и восьмиконечной звезды находятся внутри прямоугольника, соотношения сторон которого составляют 3:4; диагональ прямоугольника равна ½ ширины флага. Изображение полумесяца представляет собой части двух неконцентрических окружностей (с одинаковым центром); диаметр большой окружности равен ширине внешнего прямоугольника, диаметр малой окружности – ¼ ширины флага. Центр малой окружности размещается в левой стороне от геометрического центра флага, на расстоянии, равном 1/60 ширины флага. Изображение восьмиконечной звезды размещается в правой стороне от полумесяца, диаметр внешней окружности звезды равен 1/6 ширины флага, диаметр внутренней окружности – 1/12 части его ширины.

Государственный флаг Азербайджанской Республики и его изображение, независимо от размеров, всегда должны точно соответствовать описаниям.